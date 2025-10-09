Pedro Fernández

Welgood presenta en Conxemar una máquina de vending para productos refrigerados y congelados

La empresa viguesa Welgood, dedicada al desarrollo de software y a la gestión de aparcamientos, presentó en la feria Conxemar su nuevo proyecto: un sistema de máquinas de vending inteligentes para la venta de productos refrigerados y congelados. El funcionamiento es sencillo. A través de la aplicación móvil Welgood, el usuario puede añadir los productos a la cesta, realizar la compra y reservarlos en la máquina hasta el momento de recogerlos. Cuando el cliente acude al punto de venta, basta con pulsar la opción dispensar en la app para que el producto se entregue de forma automática.