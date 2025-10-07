Arranca Conxemar con récord de participación

Arranca Conxemar con récord de participación

Pedro Fernández

Conxemar arranca su edición número 26 con récord de participación (más de 800 expositores de 46 países) y la previsión de superar la cifra de asistentes. Y lo hace, también, reclamando de nuevo la ampliación del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). «Supondría un beneficio para todos», enfatizó el presidente de la asociación, Eloy García. Superados los ya crónicos atascos previos a la apertura, Conxemar realizó el acto de inauguración, al que asistieron el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el conselleiro de Emprego, Comercio e Inmigración, José González; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, y el director general adjunto además de Director de la División de Pesca y Acuicultura de la FAO, Manuel Barange.

