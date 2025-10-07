Pedro Fernández

Arranca Conxemar con récord de participación

Conxemar arranca su edición número 26 con récord de participación (más de 800 expositores de 46 países) y la previsión de superar la cifra de asistentes. Y lo hace, también, reclamando de nuevo la ampliación del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). «Supondría un beneficio para todos», enfatizó el presidente de la asociación, Eloy García. Superados los ya crónicos atascos previos a la apertura, Conxemar realizó el acto de inauguración, al que asistieron el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el conselleiro de Emprego, Comercio e Inmigración, José González; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, y el director general adjunto además de Director de la División de Pesca y Acuicultura de la FAO, Manuel Barange.