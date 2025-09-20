Baipesca HS Chapela y Racing Creyco homenajean a los cinco fallecidos del «Tafra»
Baipesca patrocina uno de los equipos de División de Honor del fútbol de veteranos de Vigo, el Baipesca HS Chapela. Debutaba ayer en el campo de San Adrián, en Vilaboa, contra el Racing Reyco. La vida sigue girando, sin esperar, pero hay muchos modos de hacerlo. Y esta empresa —con su equipo— tuvo que adaptarse al calendario, pero optó por hacerlo con un único objetivo. Porque se le dedicó el encuentro a ellos, a los cinco chicos: lazos negros en las camisetas, minuto de silencio. Y, sobre todo, con la presencia de los dos compañeros gallegos del buque: Javier Gestido, aterrizado ayer desde Nuakchot, y José Manuel Diz, que arribó a Galicia el miércoles. El marcador era lo de menos.