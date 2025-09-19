Pablo Hernández Gamarra

Javier Gestido, patrón del «Tafra 3»: «fue todo muy rápido, no dio tiempo a nada»

Javier Gestido se despidió ayer de Nuadibú, el puerto de Mauritania al que llegó con los otros 20 supervivientes del Tafra 3, el arrastrero con capital vigués (a través de la armadora Baipesca) que capitaneaba cuando fue arrollado por el buque factoría Right Whale. A su llegada a Vigo se mostró muy agradecido por el trato recibido, y recalco que no quiso ver las fotos o vídeos del accidente y que «fue todo muy rápido, no dio tiempo a nada».