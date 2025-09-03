Por tercer día consecutivo, el arrastrero Awadi sigue humeando en el puerto de Ribeira tras el incendio declarado en la tarde del lunes. Y, lejos de darse por extinguido, aunque el fuego está controlado, lo cierto es que a primera hora de la mañana de este miércoles se activaban otros dos focos: uno en la popa y otro en el parque de pesca.

Y es que el fuego avanza silencioso por las entrañas del buque consumiendo la gran cantidad de aceites, latiguillos y cableado.

Con todo, los equipos de extinción no ven, al menos de momento, riesgo de explosión. Pero, mientras la armadora del barco gestiona la contratación de una empresa para extraer las veinte toneladas de combustible que hay en los tanques, Portos de Galicia desplegó a las once de la mañana de este miércoles y de manera preventiva la barrera anticontaminación, con vistas, precisamente, de ese operativo que se llevará a cabo en las próximas horas.

Será una empresa especializada en el tratamiento de hidrocarburos la que extraiga también el agua de la bodega, pues contiene contaminación procedente de la maquinaria del propio barco.