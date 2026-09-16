Lucía Feijoo Viera

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Nuevas imágenes de “El Trompas”, principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte en México

Claudia Tacoronte Aguilera llegó al municipio de Cuautla, en el estado mexicano de Morelos, el 17 de agosto. Lo hizo para cursar un cuatrimestre de su último año de Educación Infantil. Quería vivir la experiencia, estaba decidida, y marcó México como su primer destino de intercambio. Pero todo cambió la noche del sábado. Natural de Santa Brígida y de 21 años, fue asaltada por un individuo al que ahora busca la Fiscalía, que tiene en el punto de mira a un ladrón conocido como Paco, el Trompas. En la Casa de la Cultura de Cuautla, a una hora de la sede de la Universidad de Morelos, perdió la vida. La violencia no es novedad en esta ciudad a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México, perteneciente a un estado que cuenta con la segunda tasa de feminicidios más alta del país, un extremo que Claudia desconocía. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores cataloga Morelos como una "zona de riesgo" a evitar por el aumento de la conflictividad. Las bandas vinculadas a los secuestros, extorsiones y drogas son las principales causas. La pista más sólida, al menos que haya trascendido, es la grabación de un hombre que huye del centro de Cuautla a la misma hora que Claudia fue asesinada. Lo captaron cámaras de seguridad de la zona. En ellas se observa a un individuo con camiseta blanca y mochila negra caminando por la zona donde se produjo la agresión. Aproximadamente un minuto después vuelve a aparecer corriendo por otra calle, una secuencia registrada desde un segundo ángulo de las cámaras de vigilancia. Las imágenes fueron registradas a las 20.50 horas del sábado. Vecinos de la ciudad lo han identificado como un ladrón habitual al que conocen como Paco, 'El Trompas', según recogen medios locales. Estos testigos aseguraron también que los equipos de emergencia y la policía tardaron en trasladarse al lugar del crimen y que en los teléfonos de emergencias saltaba el contestador. Más información