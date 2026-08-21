Sara Fernández

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Las fuertes tormentas inundan el metro de Nueva York y colapsan varias estaciones

Las tormentas azotan también con fuerza en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Las intensas lluvias están provocando numerosos incidentes en las calles de Manhattan. Imágenes de videoaficionado muestran como el metro de algunas estaciones de la ciudad también se ha inundado, provocando la suspensión de algunos trayectos.

La oficina de emergencias de New York City ha lanzado avisos a los residentes para que se preparen para los problemas generados por las fuertes tormentas.