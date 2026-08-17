Secciones

Es noticia
Fentanilo en VigoSuministro de agua en GaliciaCirujanos del naval en VigoTrenes PortugalConciertos CastrelosEster NavarreteCelta
instagramlinkedin
Hallan en el Danubio una mina de 700 kilos de la Segunda Guerra Mundial

Hallan en el Danubio una mina de 700 kilos de la Segunda Guerra Mundial

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Hallan en el Danubio una mina de 700 kilos de la Segunda Guerra Mundial

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
RRSS WhatsAppCopiar URL

La sequía que arrasa buena parte de Europa ha dejado el cauce del Danubio bajo mínimos. Y eso está haciendo que afloren restos históricos que permanecían sumergidos. Es el caso de una enorme mina británica de la II Guerra Mundial, hallada en el río, a su paso por el sur de Eslovaquia. Consiguieron sacarla del río entre 6 artificieros. Pesaba 700 kilos, y la llevaron a tierra firme. Allí ha sido enterrada y detonada de forma controlada.

TEMAS

Tracking Pixel Contents