Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Un dron alcanza un buque cerca de un puerto ruso y deja tres tripulantes en estado crítico

Al menos tres miembros de la tripulación de un buque de carga rodada resultaron gravemente heridos después de que la embarcación fuera alcanzada por un dron el pasado lunes 3 de agosto cerca del puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro, según informó la pasada noche el Ministerio de Transportes de Turquía. El buque Nadezhda, con 22 tripulantes a bordo, 13 de ellos de nacionalidad turca, navegaba desde Novorossiysk hacia el puerto turco de Samsun cuando fue atacado a unas 20 millas náuticas, unos 37 kilómetros, de la costa rusa. Según las autoridades turcas, el impacto provocó daños en los camarotes y en la proa del buque, donde se declaró un incendio que continuaba activo. Tres de los tripulantes se encontraban en estado crítico y fueron rápidamente evacuados, junto al resto de la tripulación, al puerto de Novorossiysk por las fuerzas navales rusas. Las imágenes grabadas por testigos muestran a varios marineros siendo evacuados en una embarcación de menor tamaño mientras el buque continuaba ardiendo. La autoridad marítima turca advirtió de que las labores de rescate a bordo no podían llevarse a cabo debido al riesgo persistente de nuevos ataques con drones en la zona. Según el diario turco Cumhuriyet, el ataque habría dejado cuatro tripulantes heridos en total. El capitán del Nadezhda, Yalçin Sahin, aseguró además que Ucrania estaría detrás del ataque y afirmó que se habrían utilizado entre seis y siete drones, aunque por el momento esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.