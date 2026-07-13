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El ICE mata a tiros a un colombiano en Maine, Estados Unidos

El ICE mata a tiros a un colombiano en Maine, Estados Unidos

Lucía Feijoo Viera

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El ICE mata a tiros a un colombiano en Maine, Estados Unidos

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
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Apenas han pasado unos días desde el último incidente de los agentes migratorios de Trump. Asesinaron a tiros en Texas a un mexicano en un control de tráfico rutinario. Hoy, nuevo tiroteo, esta vez en Maine. “El ICE ha asesinado a alguien en la calle”, cuenta una vecina testigo del episodio. Una organización proinmigrante ha identificado a la víctima: colombiano, de 26 años, con permiso de trabajo. Más información

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