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Trump proclama desde el monte Rushmore que EEUU es la "nación más libre y fuerte del planeta"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes desde el Monumento Nacional del Monte Rushmore (Dakota del Sur) que el país es "la nación más libre, fuerte y excepcional de la historia", en el arranque de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense. Más información
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