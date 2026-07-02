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La carrera contrarreloj para salvar a Hernán atrapado con vida bajo los escombros

La carrera contrarreloj para salvar a Hernán atrapado con vida bajo los escombros

Sara Fernández

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La carrera contrarreloj para salvar a Hernán atrapado con vida bajo los escombros

Sara Fernández

Sara Fernández García / PI STUDIO

MADRID
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Equipos de búsqueda y rescate continúan este miércoles las labores para liberar con vida a Hernán, un venezolano que permanece atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado tras los terremotos registrados la semana pasada en el país. El operativo es liderado por el equipo USAR de Bomberos de Chile, que trabaja junto a rescatistas de otras naciones.

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