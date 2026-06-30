Lucía Feijoo Viera

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La UME continúa las labores de rescate tras el doble terremoto en Venezuela

Los equipos de emergencia, entre los que se encuentra un contingente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) junto a otros rescatistas españoles, continúan trabajando de forma incansable sobre el terreno afectado por el doble terremoto. Las misiones de búsqueda y salvamento se mantienen activas de manera ininterrumpida con el objetivo prioritario de localizar a posibles supervivientes que permanezcan atrapados bajo las estructuras colapsadas.En estas labores de rastreo en las zonas más críticas, el despliegue de los perros de rescate está resultando una herramienta imprescindible para guiar a los operarios hasta los puntos donde se sospecha que hay vida. La extrema dificultad de las tareas y la inestabilidad de los escombros conllevan un alto riesgo para estos animales de salvamento, habiéndose registrado ya casos de canes heridos durante el desarrollo de sus funciones de localización.