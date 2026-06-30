Lucía Feijoo Viera

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Rescatan a una venezolana de 69 años tras tres días bajo los escombros: lo primero que pidió fue una Coca-Cola

Un golpe en la cabeza dejó a Marlene Santana atrapada bajo los escombros. Los dos terremotos en Venezuela del pasado miércoles desplomaron su casa de cuatro pisos, que había resistido al deslave de 1999, cuando hubo una serie de aludes que dejaron devastada, como también hoy, al estado La Guaira, entonces llamado Vargas. Tras casi cuatro días fue rescatada y lo primero que pidió fue una Coca-Cola.