Javier Vendrell Camacho

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Aterrizan en Torrejón de Ardoz los primeros 76 españoles procedentes de Venezuela tras los terremotos

El avión del Ejército del Aire que el jueves trasladó material a los efectivos de la UME y a varios equipos de rescatistas para trabajar en Venezuela, ha aterrizado este domingo en la base aérea de Torrejón de Ardoz con 96 ciudadanos europeos a bordo, residentes en la zona del seísmo, según ha informado el Gobierno en redes sociales. De ellos, un total de 76 son españoles y la veintena restante son personas de distintas nacionalidades, entre ellas de Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Eslovaquia. También hay venezolanos y argentinos. Más información