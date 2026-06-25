Lucía Feijoo Viera

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Pescadores captan el momento exacto de los terremotos que sacudieron Venezuela

Pescadores frente a las costas del estado La Guaira captaron en video el momento exacto en que comenzaron ayer miércoles los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela. Las imágenes muestran la reacción de los trabajadores del mar y el inusual movimiento de las embarcaciones durante los primeros segundos del evento sísmico.