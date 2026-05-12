Sara Fernández

Hallan el cadáver de una ballena jorobada de seis metros en la costa de Sao Paulo

Una ballena jorobada de seis metros ha sido hallada muerta en la costa de Sao Paulo. El animal se encontraba en un estado avanzado de descomposición y no mostraba signos aparentes de interacción con embarcaciones ni de ningún otro tipo de accidente. Los avistamientos de ballenas jorobadas a lo largo de la costa norte del estado de Sao Paulo se vuelven más frecuentes en esta época del año, durante el período de migración reproductiva de la especie hacia aguas brasileñas. Durante este período, también se pueden registrar animales debilitados o muertos, una situación considerada natural dentro de la dinámica poblacional de la especie.

Las autoridades locales han enviado hasta el lugar a un equipo local para tomar muestras del cetáceo y retirar el cadáver siguiendo el protocolo medioambiental.