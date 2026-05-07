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España convoca a la representante israelí en España para protestar por la detención del español de la Flotilla a Gaza

El Ministerio de Exteriores ha vuelto a convocar a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich, para exigir que su país libere al español Saif Abukeshek, secuestrado en aguas internacionales y llevado a una cárcel israelí para ser juzgado por presuntos lazos con la organización islamista Hamás. La Justicia israelí ha prolongado la detención de Abukeshek, al que acusa (sin haber mostrado pruebas) de terrorismo. Sus abogados denuncian que ha sido amenazado con pasar 100 años en prisión.