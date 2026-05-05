Lucía Feijoo Viera

EEUU difunde imágenes de un supuesto ataque contra una embarcación en el Caribe

El Comando Sur de Estados Unidos ha difundido unas imágenes aéreas en blanco y negro en las que, según el propio mando militar, se observa un “ataque cinético letal” contra una embarcación en aguas del Caribe. Las imágenes, grabadas desde el aire y sin sonido, muestran lo que las autoridades estadounidenses describen como el impacto sobre un buque. Sin embargo, Reuters no ha podido verificar de manera independiente ni la fecha ni la ubicación exacta de la grabación, así como tampoco la identidad de la embarcación atacada. Según la versión del Ejército estadounidense, el ataque causó la muerte de dos personas. El Comando Sur afirmó que la embarcación estaba operada por “organizaciones terroristas designadas”, aunque no especificó cuáles. También aseguró que ningún miembro de las fuerzas militares de Estados Unidos resultó herido durante la operación. Las autoridades estadounidenses describieron a los fallecidos como “narcoterroristas varones”, sin aportar más detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias concretas del ataque.