Javier Vendrell Camacho

Activistas de la Flotilla denuncian maltrato por parte de los militares israelíes

Los activistas de la Flotilla Global Sumud interceptada por fuerzas israelíes cuando se dirigía a Gaza han denunciado que han sido golpeados y privados de comida y agua mientras eran trasladados a la isla griega de Creta, donde han sido puestos en libertad este viernes.