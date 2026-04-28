Lucía Feijoo Viera

Así son por dentro los túneles de Hizbulá que Israel asegura haber desmantelado en el sur de Líbano

El Ejército de Israel afirmó este martes haber localizado y desmantelado una red de túneles subterráneos atribuidos a la milicia chií libanés Hizbulá en la zona de Qantara, en el sur de Líbano, en una operación llevada a cabo durante las últimas semanas. Según un comunicado militar, las fuerzas israelíes hallaron "dos túneles con una longitud total aproximada de dos kilómetros, situados a unos diez kilómetros de comunidades del norte de Israel". El Ejército sostiene que estas infraestructuras formaban parte de una red subterránea más amplia, presuntamente desarrollada durante años con apoyo de Irán.