Lucía Feijoo Viera

Carlos Baute se disculpa por gritar "¡Fuera la mona!" a Delcy Rodríguez: "No soy racista"

El cantante Carlos Baute se ha disculpado este lunes por gritar "¡Fuera la mona!" en referencia a la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un acto en Madrid protagonizado por la opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado. "Vengo de una familia venezolana, crecí dentro del folclor, de la unión, estudié el folclor venezolano y siempre he defendido sus valores y he luchado contra la injusticia. Por eso quiero ser muy claro y determinante: no soy una persona racista, no soy racista, ni creo en el insulto como camino", ha asegurado Baute en sus redes sociales. Más información