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Trump mantiene su ultimátum contra Irán

Hoy, día 39, puede ser el día bisagra; la guerra puede abrirse hacia el infierno con el que Trump amenaza con arrasar Irán en unas horas o abrirse hacia la paz que impulsa Pakistán. Un momento crítico, delicado, reconoce el embajador iraní en Islamabad. Los ataques sobre Irán se intensifican. En Teherán igual alcanzan una sinagoga con la tora entre los escombros, que una sede de la fuerza aérea de la guardia islámica revolucionaria. Israel avisa amablemente a la población de que se aleje de la infraestructura ferroviaria si no quiere poner en peligro su vida. Ya han caído misiles en la estación de la ciudad de Kashan y en la estratégica isla de Jarg, desde donde Irán exporta su crudo. El Gobierno iraní llama a la población a formar cadenas humanas para proteger las infraestructuras con su vida o, como un cantautor, con su música. Irán también habla con misiles en los que convierten a Trump en Hitler. Misiles con los que golpean el norte de Israel y las bases e intereses estadounidenses en Arabia Saudí y Kuwait. La diplomacia más sigilosa se cruza propuestas sin dejar imágenes. El vicepresidente Vance está en Hungría. Si hubiera avances podría involucrarse en las negociaciones de Pakistán. Las amenazas iraníes y la cuenta atrás de Trump terminan a nuestras 2:00 de esta madrugada.