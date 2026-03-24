Sara Fernández

Las imágenes del momento exacto en el que el avión de Air Canadá choca con el camión de bomberos

Las cámaras de seguridad del aeropuerto de LaGuardia en Nueva York captaron el momento del impacto entre el avión de Air Canadá Express y un camión de bomberos. Desde la torre de control, dan el aviso una y otra vez, pero el avión no frena. Instantes después, choca violentamente contra ese camión de bomberos que estaba en la pista para atender otro accidente. La investigación apunta a un fallo de comunicación.