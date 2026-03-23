Lucía Feijoo Viera

Imágenes de un supuesto misil iraní con la foto y una frase de Pedro Sánchez

La agencia de noticias iraníes Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, y la agencia local Meher difundieron la noche del domingo la imagen de una pegatina con una fotografía del primer ministro del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto a una frase de agradecimiento adherida supuestamente a un misil dirigido contra Israel. El adhesivo asegura en inglés: "Por supuesto, esta guerra no sólo es ilegal, sino también inhumana. Gracias Primer Ministro". La imagen difundida en la cuenta de Telegram de ambas agencias iba acompañada del mensaje: "Inscripciones en misiles que pronto serán disparados hacia los territorios ocupados". Asimismo, Mehr muestra un vídeo en el que se ve el momento en el que la pegatina es adherida al supuesto misil. Las agencias, sin ofrecer más detalles, publicaron una segunda imagen con un mensaje de gratitud a los manifestantes de una protesta en Londres que se movilizaron contra lo que calificaron de "crímenes de guerra" en Irán. "Gracias a quienes expresaron su solidaridad en Londres por los crímenes de guerra de Trump en Irán", se lee en la segunda pegatina. Estas publicaciones de Tasnimy de Mehr se producen en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se ha extendido a varios países de la región.