Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Teherán responde con ataques sobre Tel Aviv a la muerte de Larijani

La reacción de Irán a la muerte de Larijani, no ha tardado en llegar y ha lanzado nuevos ataques de misiles y drones contra Israel. Ha sido la Guardia Revolucionaria quien ha confirmado la ofensiva, en la que han muerto dos personas. Sufrieron importantes heridas de metralla en este ataque del que aún no hay apenas información. Es la peor consecuencia de la oleada de misiles que ha recibido Tel Aviv. Allí el cielo se ha iluminado con los proyectiles, que han caído en varias zonas, por ejemplo, en la estación de la ciudad, donde se ha tenido que suspender el servicio. Más información