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Trump advierte que puede destruir oleoductos de la isla de Jarg "con cinco minutos de aviso"

Trump advierte que puede destruir oleoductos de la isla de Jarg "con cinco minutos de aviso"

Lucía Feijoo Viera

Trump advierte que puede destruir oleoductos de la isla de Jarg "con cinco minutos de aviso"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que puede destruir "con solo cinco minutos de aviso" los oleoductos de la isla de Jarg, corazón de la industria petrolera iraní que fue bombardeada el pasado jueves por fuerzas estadounidenses.

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