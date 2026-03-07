Secciones

Es noticia
Trump avisa a IránJóvenes feministas en VigoLa salud o la notaAVE Lisboa-VigoPraia AméricaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin
Los ataques israelíes continúan causando destrozos en los suburbios del sur de Beirut

Los ataques israelíes continúan causando destrozos en los suburbios del sur de Beirut

Javier Vendrell Camacho

Los ataques israelíes continúan causando destrozos en los suburbios del sur de Beirut

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

El ejército israelí declaró que está llevando a cabo ataques en todo el país contra la infraestructura y el personal de Hezbolá. Según el Ministerio de Salud Pública libanés, al menos 217 personas murieron y otras 798 resultaron heridas en los ataques aéreos perpetrados en los suburbios del sur de Beirut y en aldeas del sur del Líbano.

TEMAS

Tracking Pixel Contents