Europa Press

EEUU y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

El Gobierno de Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado reestablecer relaciones diplomáticas y consulares a fin de promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política. Según ha señalado el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado, Estados Unidos y las autoridades interinas venezolanas han acordado restablecer dichas relaciones y han afirmado que este paso facilitará esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad y la recuperación de la economía. El anuncio ha sido replicado por el Ministerio de Exteriores venezolano que en una nota difundida por su titular Iván Gil ha destacado además su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los estados y la cooperación entre los pueblos. El anuncio se produce en un momento de progresivo aperturismo desde Estados Unidos hacia Venezuela, particularmente en el ámbito energético donde el presidente Donald Trump se ha propuesto revitalizar la industria petrolera venezolana y de hecho ya comercia con los hidrocarburos del país. Más información