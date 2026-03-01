Secciones

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

Al menos nueve personas han muerto por el impacto de un misil iraní en la localidad de Beit Semesh, en el centro de Israel, según la última actualización publicada por el servicio de emergencias israelí del Magen David Adom (MDA).

