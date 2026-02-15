PI STUDIO

Pekín celebra la "Flor de hierro", parte de las festividades del Año Nuevo chino

Pekín celebra este domingo la 'Flor de hierro', una tradición en la que se lanza hierro fundido contra ladrillos para crear chispas y que forma parte de las tradicionales festividades del Año Nuevo chino. El también conocido como Año Nuevo lunar, comienza el 17 de febrero y da paso al Año del Caballo de Fuego, con festividades que se prolongan hasta el Festival de los Faroles, que tendrá lugar el 3 de marzo.