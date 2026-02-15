PI STUDIO

Israel mata a más de una decena de palestinos en diferentes puntos de Gaza

Al menos 11 personas han muerto como resultado de la renovación de la violencia intensificada sobre el enclave palestino, tal y como ha confirmado el Ministerio de Salud gazatí. Desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre, que, según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, ha sido violado 1.620 veces, los ataques israelíes han matado a 601 palestinos y herido a 1.607, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí. Los muertos de este domingo por la mañana se reparten por todo el territorio de la franja. Más información