Atlas News

Portugal elige al socialista Seguro como el presidente más votado de la historia de la República

Portugal tiene nuevo presidente. El socialista António José Seguro ha logrado una aplastante victoria en la segunda vuelta de las presidenciales. Con el 66% de los votos, se convierte en el presidente con más apoyo de la historia, frente al 34% que ha obtenido el ultraderechista, André Ventura. Ante cientos de simpatizantes, Seguro agradeció el apoyo de los portugueses: «Acepto con gran humildad, enorme emoción y confianza el cargo que el pueblo portugués me ha encomendado como Presidente de la República», señaló el socialista, quien a sus 63 años tendió la mano a su rival y apeló a la cooperación política: «A partir de esta noche ya no somos oponentes. Tenemos el deber compartido de trabajar por un Portugal más desarrollado y más justo». Por su parte, el candidato de extrema derecha, André Ventura, reconoció la derrota, pero celebró el mejor resultado de su movimiento Chega en toda su historia: «No ganamos, y eso significa que debemos trabajar más y convencer a todos de que es necesario un cambio. Pero este es el mejor resultado que hemos tenido y estamos en camino hacia la victoria.» Con esta victoria, António José Seguro se convierte en el primer presidente socialista de Portugal en veinte años y rompe la dinámica de otros países europeos que habían apostado por el giro a la ultraderecha.