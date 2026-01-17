Secciones

Von der Leyen: "El acuerdo UE-Mercosur eliminará los aranceles y otras barreras de comercio"

Von der Leyen: "El acuerdo UE-Mercosur eliminará los aranceles y otras barreras de comercio"

Von der Leyen: "El acuerdo UE-Mercosur eliminará los aranceles y otras barreras de comercio"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió este sábado, en Asunción, que la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur manda una señal "contundente" al mundo, al elegir el "comercio justo frente a los aranceles" y "el aislamiento".

