Lucía Feijoo Viera

Este es el momento en el que un agente del ICE dispara contra una mujer en Mineápolis

La escalada de división interna en la que está sumido Estados Unidos dio este miércoles un nuevo salto tras la muerte de una mujer en Minneapolis, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en Inglés). El suceso, que ocurrió durante unas protestas contrarias a este mismo organismo instaurado por la Administración del presidente Donald Trump, ha provocado una amplia reacción por la que más de 4.000 personas se reunieron en la capital de Minnesota, y ha reabierto el debate en diversas esferas norteamericanas sobre el actuar de estos agentes.