Sara Fernández

Así atacaron colonos israelíes a una familia palestina en el sur de Cisjordania

Colonos israelíes atacaron por segunda vez en menos de dos meses la residencia de una familia palestina en la zona sur de Cisjordania ocupada, matando brutalmente a sus ovejas y lanzando gases lacrimógenos dentro de la vivienda, donde se encontraban cuatro niños que fueron trasladados al hospital por inhalación de gases y episodios de pánico. El ataque, producido este lunes, se enfocó "contra la casa de Mahmoud al Daghameen, cerca de al Samou, al sur de Hebrón. Durante el ataque, cuatro niños, el menor de tan solo seis meses, resultaron heridos. Los colonos también atacaron el rebaño de ovejas de la casa, matando a algunas y hiriendo a otras", contó a EFE un vecino de la localidad.