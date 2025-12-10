Sara Fernández

Se derrumban de dos edificios residenciales en Marruecos

Al menos 19 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas de diferente gravedad tras el derrumbe de dos edificios residenciales contiguos en la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos. El siniestro se produjo en la noche del martes al miércoles en el barrio Mostaqbal, en Fez, cuando dos inmuebles de cuatro plantas se derrumbaron, según informaron este miércoles las autoridades locales. Más información