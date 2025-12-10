Secciones

Es noticia
Acoso Sexual Diputación de LugoMuere Robe IniestaAlquileres desorbitados VigoHuelga médicaCampeona pesca submarinaSamurái viguésCelta-Bolonia
instagramlinkedin
Se derrumban de dos edificios residenciales en Marruecos

Se derrumban de dos edificios residenciales en Marruecos

Sara Fernández

Se derrumban de dos edificios residenciales en Marruecos

Sara Fernández

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

 Al menos 19 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas de diferente gravedad tras el derrumbe de dos edificios residenciales contiguos en la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos. El siniestro se produjo en la noche del martes al miércoles en el barrio Mostaqbal, en Fez, cuando dos inmuebles de cuatro plantas se derrumbaron, según informaron este miércoles las autoridades locales. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents