La jefa de la diplomacia de la UE sostiene que EEUU es el "mayor aliado" de Europa pese a las críticas de Trump

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, ha asegurado este sábado que Estados Unidos sigue siendo el "mayor aliado" de Europa, pese a las críticas vertidas en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional presentada la víspera por la Casa Blanca, en la que se asegura que el Viejo Continente se expone al riesgo de "desaparición de su civilización" a causa de las "conflictivas políticas migratorias", la "censura a la libertad de expresión" o la "asfixia de las regulaciones" de la UE. Más información