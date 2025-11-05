Atlas News

Zohran Mamdami gana las elecciones en Nueva York y se erige como gran amenaza para Trump

Zohran Mamdami acaba de convertirse en el próximo alcalde de Nueva York y se confirma como nuevo rival político de Donald Trump, que había amenazado incluso con deportarlo. Es inmigrante, musulmán y de socialista. Mandani apunta maneras para ser una figura relevante y regeneradora de un partido demócrata hundido y sin adversario claro para el presidente. Mamdani, de 34 años, se convierte en el primer alcalde musulmán de la Gran Manzana, que además ha querido conquistar al público latino. Su triunfo ahora podría traer represalias por parte de Trump, quien había amenazado con retirar fondos federales a la ciudad en caso de que ganara. Mamdani supone ahora un ala de esperanza para el partido demócrata, completamente desfragmentado desde la salida del expresidente Joe Biden y sin un adversario claro para Trump. Estas elecciones suponían además un termómetro para el propio presidente estadounidense, un año después de llegar a la Casa Blanca. Muestra de la polarización actual en el país, es la alta participación que han tenido, la máxima en los últimos 50 años. Mamdani consigue regenerar la imagen del partido demócrata, que desde ahora podría ganar terreno de cara a las próximas elecciones.