Grandes inundaciones en Nueva York tras horas de intensas lluvias

Grandes inundaciones en Nueva York tras horas de intensas lluvias

Sara Fernández

Grandes inundaciones en Nueva York tras horas de intensas lluvias

Sara Fernández

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Las intensas lluvias caídas en las últimas horas sobre la ciudad de Nueva York han dejado dos muertos y han provocado complicaciones en el tráfico y en los desplazamientos a pie por las calles de algunos de sus barrios. Las dos personas fallecidas se encontraban en sótanos que han quedado inundados. Los aeropuertos también registraron retrasos debido a la tormenta. Algunos lugares de la ciudad como Central Park o el aeropuerto de La Guardia registraron récord de precipitaciones. La Oficina de Emergencias de la ciudad instó a los residentes a evitar las calles inundadas y a mantenerse alejados de los árboles caídos y los cables eléctricos.

TEMAS

Tracking Pixel Contents