Lucía Feijoo Viera

Melissa, el huracán más fuerte desde 2019, toca tierra en Jamaica

El huracán Melissa, de categoría 5 y con vientos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora, tocó tierra este martes en New Hope, Westmoreland, en el suroeste de Jamaica. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos lo calificó como uno de los impactos más potentes jamás registrados en el Atlántico. Las autoridades jamaicanas alertaron de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra provocados por lluvias que podrían alcanzar hasta un metro de acumulación. Melissa, más fuerte que el huracán Katrina, mantiene su intensidad extrema mientras se desplaza lentamente hacia el sureste de Cuba y las Bahamas, dejando ya al menos nueve víctimas mortales en el Caribe. Más información