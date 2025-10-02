Este es el momento del abordaje a uno de los barcos de la Flotilla a Gaza por los soldados israelíes

Este es el momento del abordaje a uno de los barcos de la Flotilla a Gaza por los soldados israelíes

Sara Fernández

Este es el momento del abordaje a uno de los barcos de la Flotilla a Gaza por los soldados israelíes

Sara FernándezPI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Un primer grupo de españoles retenidos ilegalmente anoche en aguas internacionales por soldados israelíes ha desembarcado en el puerto de Ashdod este jueves a las ocho de la mañana, hora española, según ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. El ministro no ha querido hablar públicamente de su estado, pero fuentes cercanas a los desembarcados aseguran a este diario que el Ministerio les ha asegurado que están bien.

TEMAS

Tracking Pixel Contents