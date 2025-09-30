Atlas News

Abre paso al tráfico el puente chino más alto del planeta

El puente más alto del mundo es el Puente del Gran Cañón Huajiang. Se encuentra al sur de China, en la provincia de Guizhou. Ayer abrió el paso al tráfico, permitiendo que un trayecto que antes se tardaba dos horas en recorrer, ahora pueda hacerse en dos minutos. A 625 metros sobre el río Beipan, y con una longitud de 2.89 kilómetros, esta colosal obra de ingeniería ha durado algo más de 3 años. Su peso alcanza las 22 toneladas, el triple que la Torre Eiffel, y su altura es similar a la Shanghái Tower, el rascacielos número uno del país. La distancia entre sus dos puntos de apoyo principales es de 1420 metros, creando la mayor arcada jamás construida en una zona montañosa. China bate así su propio récord en altitud de puentes, que antes ostentaba el de Duge, situado tan solo a unos 200 kilómetros de este, también sobre el río Beipan. Gracias a su escarpada orografía, esta zona alberga casi la mitad de los cien puentes más altos del mundo.