Sara Fernández

Colocan una estatua de Trump y Epstein de la mano frente al Capitolio

Una estatua ha aparecido por sorpresa frente al Capitolio en Washington. Se titula "Mejores amigos para siempre". En ella se ve al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a Jeffrey Epstein, el financiero pedófilo fallecido, cogidos de la mano. Una amistad que no para de ocasionarle quebraderos de cabeza al presidente republicano. La estatua en bronce es obra de un grupo anónimo llamado "El apretón de manos secreto” y denuncia así la relación que ambos mantuvieron.