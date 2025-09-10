De madrugada, las primeras acciones de bloqueo, reprimidas a empujones eran preludio de una jornada combativa. El descontento por no llegar a fin de mes y un panorama de recortes moviliza a estos manifestantes que intentan bloquear institutos, empresas y carreteras con la intención de paralizar el país y exigir al presidente Macron que dimita porque su nuevo primer ministro, dicen, es más de lo mismo.

Convocados sin un liderazgo claro en redes sociales bajo el lema "Bloqueemos todo", este movimiento rechaza los planes de austeridad.

Las autoridades estimaban que unas 100.000 personas se sumarían a las protestas, y ante la posibilidad de que se repitieran las imágenes de violencia de 2018 durante los chalecos amarillos, o las de 2023 tras el asesinato del joven Nahel, el gobierno ha desplegado 80.000 policías por todo el país, 28 helicopteros y 25 vehículos blindados, casi el doble que durante los Juegos Olímpicos. Una presión policial que ha evitado que los bloqueos ocasionasen importantes incidencias.