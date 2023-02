Estados Unidos rastrea la presencia de un globo espía chino. Durante un par de días, sobrevuela el espacio aéreo estadounidense. Siguen de cerca sus movimientos... pero de momento, no representa ningún peligro. Las fuerzas militares plantean derribarlo a petición del presidente Joe Biden. El pentágono se opone ante el riesgo que supondría para la población terrestre. No es la primera vez que las autoridades detectan un aparato de vigilancia sobrevolando su territorio. China asegura que está comprobando la información estadounidense y señala no "exagerar" ante los hechos.