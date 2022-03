El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado 19 de marzo que el asedio de Rusia a la ciudad portuaria de Mariupol es "un terror que será recordado en los siglos venideros". En un vídeo emitido durante la noche del sábado, Zelenski dice que el sitio de Mariupol "pasará a la historia de la responsabilidad por crímenes de guerra". Aun así, dijo, se necesitaban conversaciones de paz con Rusia, aunque no serían fáciles. En su mensaje afirma: "El bloqueo de Mariupol pasará a la historia por crímenes de guerra. Hacer esto a una ciudad pacífica, como lo que le hicieron los ocupantes, es un terror que será recordado en los siglos venideros. Y cuantos más ucranianos se lo cuenten al mundo, más apoyo encontraremos. Cuanto más use Rusia el terror contra Ucrania, peores serán las consecuencias para ella". Las autoridades locales de la ciudad portuaria sureña de Mariupol han informado de que miles de residentes habrían sido llevados a la fuerza a Rusia. El Ayuntamiento publicó la noticia en un comunicado en su canal de Telegram a última hora del sábado. La agencia internacional de noticias Reuters no ha podido verificar de forma independiente la afirmación.