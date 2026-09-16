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El Faro de las Islas Cíes renueva su linterna con la ayuda de un helicóptero

El Faro de las Islas Cíes renueva su linterna con la ayuda de un helicóptero

Puerto de Vigo

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El Faro de las Islas Cíes renueva su linterna con la ayuda de un helicóptero

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Durante unos instantes, la cumbre del icónico Faro de las Islas Cíes ha echado a volar. No es común que un helicóptero se sitúe encima de esta infraestructura, pero es el resultado de una compleja operación de renovación de su linterna. Desde primera hora de la mañana de este miércoles, las piezas que permitirán alumbrar el entorno de uno de los enclaves gallegos más singulares se trasladaron por vía aérea hasta lo más alto de la emblemática torre.

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