Jose Lores

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Ortiga, Budiño, Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre y De Ninghures cerraron el festival Son & Mar en Vigo

Un día después de recuperar sobre el escenario a algunos de los nombres que escribieron la banda sonora de la Movida, Vigo cambió este domingo de década, pero no de idioma. El muelle de Trasatlánticos dejó atrás los ecos de los años ochenta y noventa para mirar a otra de las grandes historias de la música hecha en Galicia: la que parte de la tradición y ha aprendido a mezclarse sin complejos con el pop, la electrónica o los sonidos urbanos. Más información