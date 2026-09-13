Jose Lores

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La noche en que Vigo volvió a ser la capital de su propia Movida

Vigo volvió este sábado a mirarse en uno de sus espejos favoritos: el de una ciudad irreverente, musical y capaz de construir una identidad propia a golpe de guitarras. El muelle de Trasatlánticos reunió en una misma noche a Golpes Bajos, Semen Up o Killer Barbies, bandas separadas por estilos y generaciones pero unidas por haber convertido el nombre de Vigo en una referencia mucho más allá de Galicia. Más información